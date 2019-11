Il comandante regionale Abruzzo della guardia di finanza, il generale Flavio Aniello, è stato premiato con la Croce d’Oro della Croce Rossa Italiana. La Croce Rossa Italiana, rappresentata dalla professoressa Maria Teresa Letta, ha premiato tramite il prestigioso riconoscimento il generale Aniello per aver diffuso e incrementato la già consolidata collaborazione tra le due istituzioni finalizzata non solo alla donazione di sangue, ma anche allo sviluppo di attività congiunte in materia di protezione civile e solidarietà sociale, stage addestrativi, campagne di sensibilizzazione ai fini della sicurezza, anche in virtù di un protocollo d’intesa stipulato all’indomani del sisma dell’aprile 2009.

Il Comando regionale recentemente ha anche donato alla Croce Rossa circa 10mila capi di abbigliamento, sequestrati dalla Compagnia di Avezzano, per destinarli ai cittadini delle vicine terre reatine e marchigiane coinvolti nel devastante sisma del 24 agosto.

Nella stesa giornata, si è svolta la consueta donazione volontaria di sangue, alla quale hanno partecipato numerosi militari.