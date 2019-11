Un incontro con i parlamentari abruzzesi, con i sindaci delle città capoluogo e con i sindaci delle città sedi delle circoscrizioni giudiziarie minori di Avezzano, Lanciano, Sulmona, e Vasto è stato convocato per domani, sabato 17 dicembre, nella sede della Giunta Regionale a Pescara, dal presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, e dal presidente del Consiglio Regionale, Giuseppe Di Pangrazio, entrambi pubblicamente impegnati nella difesa dei tribunali minori. I quattro tribunali secondo la riforma, nel 2018 saranno accorpati.

"L'Abruzzo - afferma D'Alfonso - non può essere disegnato con un 'Servizio Giustizia' a due velocità: un Nord con quattro Tribunali e un Sud privo di presidi giudiziari.

Città di area vasta si pensi all'area Frentana, con 80 mila abitanti, o alla Marsica, con ben 130 mila. L'Abruzzo ha bisogno di strutture giudiziarie innestate nel loro contesto di vita e non a chilometri di distanza: lo dicono la mole di lavoro civile e penale trattato in quei tribunali e l'indotto socio-economico".

ANSA