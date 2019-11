C'è forte preoccupazione sulla sorte di Fabrizia Di Lorenzo, 31enne di cui non si hanno notizie da ieri sera, dopo l'attentato che ha sconvolto la Germania e che ha provocato 12 vittime (alcune delle quali non ancora identificate).

La giovane è di Sulmona, ma lavora da tempo a Berlino. Dopo i tragici fatti il suo telefono cellulare è stato rinvenuto nei pressi di Breitscheidplatz, la piazza dov'erano in corso i tradizionali mercatini di Natale.

Come riportato dall'Huffington Post [LEGGI], i timori sono stati confermati dall'Ambasciata italiana nella capitale tedesca. La Di Lorenzo non si è recata al lavoro questa mattina e i suoi famigliari si sono recati in Germania alla ricerca di informazioni utili. Laureta in Scienze internazionali, lavora per la 4flow AG, azienda del settore logistico. In passato aveva scritto anche per diverse testate web di geopolitica.