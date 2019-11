E’ stato firmata ieri, mercoledì 21 dicembre, dal presidente dell’Anas Gianni Vittorio Armani e del presidente della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso una Convenzione per la realizzazione della strada statale 652 “di Fondovalle Sangro” nel tratto compreso tra la stazione di Gamberale e l’inizio della “variante di Quadri”, che prevede il cofinanziamento delle opere da parte della Regione, proprio come annunciato durante la visita in Sevel del ministro delle infrastrutture Graziano Delrio (QUI l’articolo).

In particolare, l’atto prevede che la Regione Abruzzo trasferirà ad Anas 78 milioni di euro a valere sul Fondo europeo di sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020 (Patti per il sud) come contributo alla costruzione dell’opera finanziata per un importo complessivo di 190 milioni di euro ed eseguirà controlli e verifiche sul rispetto dei modi e tempi di realizzazione.

Anas si impegna a realizzare l’opera in conformità al progetto approvato (QUI l'articolo) e secondo i tempi previsti nel cronoprogramma e ad informare la Regione sull’avanzamento delle procedure relative all’appalto e sullo svolgimento dei lavori. Il cronoprogramma prevede che le procedure di affidamento dei lavori debbano concludersi entro il 2017 per avviare i lavori all’inizio del 2018 e aprire al traffico l’opera entro la fine del 2022.

Il progetto esecutivo è stato approvato martedì scorso dal CdA dell’Anas e la gara d’appalto potrà essere avviata presumibilmente entro dicembre. Il tracciato si sviluppa per circa 5,3 km prevalentemente in sponda sinistra del fiume Sangro e comprende cinque viadotti lunghi complessivamente 1,2 km e una galleria di 2,5 km.