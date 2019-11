Il prossimo 8 gennaio 2017 i sindaci ed i consiglieri dei 104 Comuni della provincia di Chieti saranno chiamati a rinnovare il consiglio provinciale di Chieti e sono tre le liste depositate, con 12 candidati ciascuna, molti dei quali sindaci.

Otto i sindaci presenti nella lista ”Insieme per la Provincia”, di ispirazione Ncd: Fabio Adezio (Miglianico), Katia Baboro (Torrevecchia Teatina), Massimiliano Berghella (Treglio), Augusto Chieffo (Gissi), Consuelo Di Martino (Palombaro), Giovanni Di Rito (Rocca San Giovanni), Remo Fioriti (Tornareccio) e Luciano Marinucci (San Giovanni Teatino). Nella lista sono candidati anche quattro consiglieri comunali: Daniela Di Pietro (Pollutri), Nicola Giurastante (Vacri); Graziano Marino (Chieti), Gabriele Di Bucchianico (Lanciano).

Due i sindaci candidati nella lista di centro sinistra ”Provincia Unita”: Giovanni Di Stefano (Fresagrandinaria) e Antonio Tamburrino (Montenerodomo). Ci sono anche Tommaso Coletti (Ortona), ex presidente dell’ente dal 2004 al 2009, Chiara Zappalorto (Chieti) attuale segretario provinciale del Pd, Vincenzo Sputore (Vasto), Egisto Rossetti (Perano), Arturo Scopino (Montelapiano), Inka Zulli (Guardiagrele), Gianluca Palmieri (Rosello), Filomena Lucci (Carpineto Sinello), Pino Costantini (San Giovanni Teatino).

L’ultima lista, “Obiettivo Provincia”, vede uniti esponenti di Forza Italia e UDC che candida il sindaco di Paglieta Nicola Scaricaciottoli. Con lui sono candidati Tommaso Boschetti (Cupello), Tullio Bozzi (Gessopalena), Mario Calderone (Ari); Tommaso Cieri (Ortona), Mario De Lio (Chieti), Tonino Marcello (S. Salvo), Ercole Mecomonaco (Bucchianico), Felice Novello (Montazzoli), Tiberio Pierdomenico (Casalbordino), Andrea Ricotta (Casalanguida), Emiliano Vitale (Chieti).



Non si vota per il rinnovo del presidente della Provincia Mario Pupillo, sindaco di Lanciano, che rimane in carica per quattro anni .