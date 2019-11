Ispezioni dei carabinieri del Nas di Pescara, nel periodo delle festività natalizie, in case di riposo, strutture sociosanitarie e ospedaliere di tutto l'Abruzzo. I controlli sono finalizzati alla tutela delle fasce deboli ricoverate, a verificare il rispetto delle normative e a scongiurare forme di abbandono.

I militari hanno ispezionato anche numerosi ospedali, constatando che il rischio sovraffollamento, dovuto al picco di influenza, è stato complessivamente ben gestito dai sanitari. Dopo alcune segnalazioni, infatti, sono state effettuate immediate verifiche ed è stato riscontrato che le direzioni sanitarie stanno facendo il possibile per garantire i dovuti ricoveri, anche in altre strutture, evitando sistemazioni provvisorie.

I controlli proseguiranno per tutto il periodo festivo a tutela dei degenti e a garanzia del grande lavoro che il personale sanitario sta svolgendo.

