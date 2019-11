Sabato 7 gennaio sarà il Teatro Tosti di Ortona ad ospitare la presentazione ufficiale del Team Nippo Vini Fantini che, nel 2017, sarà per la terza stagione consecutiva tra i Professionisti del ciclismo. La squadra italo-giapponese, con il cuore in Abruzzo, incontrerà stampa, ospiti e appassionati per tracciare gli obiettivi della stagione. Con il capitano Damiano Cunego, confermatissimo nel team del presidente Valentino Sciotti, ci saranno tutti i ciclisti orange, compresi i nuovi arrivati Arredondo, Santaromita, Canola, Uchima e Marangoni.

La mattinata inizieràcon una pedalata al mattino, con partenza dall'Hotel Dragonara, dove la squadra è in ritiro fino al 15 gennaio, a cui parteciperanno anche sponsor e appassionati. Al termine della presentazione al Teatro Tosti ci si sposterà presso il Castello Caldora di Ortona, sede di Vini Fantini, per chiudere la giornata con un brindisi benaugurale.

Gli allenamenti in terra abruzzese, che seguono quelli delle scorse settimane, permetteranno al team Nippo Vini Fantini di prepararsi al meglio per l'avvio di stagione con la Vuelta de San Juan in Argentina.