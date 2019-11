Cresce di poco il numero degli stranieri residenti in Abruzzo: nel 2015, 118 in più rispetto al 2014. I numeri sull'immigrazione regionale sono stati raccolti ed elaborati dal ricercatore Aldo Ronci.

Gli stranieri residenti in Abruzzo sono passati da 86.245 del 2014 a 86.363 del 2015 registrando un incremento di appena 118 unità: dato, quest'ultimo, che in sostanza segna una battuta d'arresto alla crescita degli stranieri e comporta una flessione del numero di residenti.

In definitiva, gli stranieri in Abruzzo sono cresciuti dello 0,14%, circa la metà del dato nazionale dello 0,23% riferito al 2015, mentre il rapporto tra stranieri e popolazione regionale è stato del 6,51%, inferiore all'8,29% italiano. La comunità più numerosa è quella rumena con 27.003 residenti (il 31% della popolazione straniera residente in Abruzzo). Seguono gli albanesi, che sono 12.752 (15%), i marocchini (7.314, pari all'8%), i macedoni con (4.874, il 6% del totale) e i cinesi, che sono 4.263 (5%).