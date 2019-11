Si intensifica la perturbazione che già dal pomeriggio ha portato i primi fiocchi di neve in Abruzzo e nel Vastese. Ad essere interessate da abbondanti nevicate, attualmente sono le zone nell'entroterra, soprattutto in territorio di Torrebruna, Guardiabruna, Castiglione e Schiavi d'Abruzzo. Neve anche a Scerni e nei centri collinari a nord di Vasto e lungo la statale 650 Trignina. A Furci, il sindaco Angelo Marchione ha annunciato la chiusura della strada comunale Cerreto (per la Val Sinello è possibile utilizzare la strada comunale Morelle, uscita Mattatoio)

Le zone più colpite restano quelle montane, soprattutto nella provincia di L'Aquila. "In particolare, - comunica l'Anas - mezzi sono in azione sulla strada statale 17 dell’Appennino Abruzzese, dove si segnalano rallentamenti in località Roccaraso. Mezzi spargisale e sgombraneve in azione anche sulla strada statale 80 del Gran Sasso d’Italia e sulla strada statale 260 Picente". Secondo l'allerta diramata dalla protezione civile, la perturbazione dovrebbe intensificarsi in nottata.

Oltre all'Abruzzo, anche altre zone del Centro Sud Italia sono interessate dal maltempo: "In Basilicata e Molise, nevicate in atto con circolazione regolare. I mezzi Anas in azione sulle strade statali molisane: SS711 Tangenziale Ovest di Campobasso, SS710 Tangenziale est di Campobasso, la SS17 dell'Appennino Abruzzese Appulo Sanntica, la SS158 della Valle del Volturno e la SS650 di Fondo valle Trigno. Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione VAI Anas Plus. Inoltre si ricorda che il servizio clienti Pronto Anas è raggiungibile chiamando il nuovo numero verde, gratuito, 800 841 148".