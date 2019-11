Diffusi i dati relativi alle attività della polizia stradale della Sezione di Chieti, comprendenti le sottosezioni ordinaria e autostradale di Vasto e i distaccamenti di Lanciano e Ortona.

In diminuzione gli incidenti stradali rilevati nel 2016, 496 rispetto ai 537 del 2015, ma aumentano quelli mortali (10 contro i 7 dell'anno precedente).

Per quanto riguarda gli accertamenti, 88 persone sono state sorprese alla guida in stato di ebrezza (116 nel 2015), 27 sotto l'effetto di stupefacenti (14 nel 2015), 7706 le infrazioni accertate per 10.216 punti patente decurtati in totale, 212 patenti ritirate per la sospensione, 180 carte di circolazione ritirate e 290 sequestri amministrativi effettuati. I soccorsi effettuati sono stati 977.

Imponente anche l'attività di polizia giudiziaria, con 26 persone arrestate (22 nel 2015), 188 denunciate (172 nel 2015), 14 veicoli sequestrati (10 nel 2015), 23 veicoli recuperati (21 nel 2015), mentre le indagini si sono concentrate su furti d'auto e riciclaggio, truffe assicurative, reati contro la persona durante la circolazione stradale, rapine in ambito stradale e autostradale, falsità documentali e altro ancora.

Non sono poi mancate iniziative volte alla formazione dei giovani nelle scuole, diffusione della cultura della sicurezza, dimostrazioni del funzionamento delle apparecchiature in dotazione e corsi per i formatori nel campo della sicurezza stradale.