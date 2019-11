La lista Insieme per la Provincia, costituita da diversi sindaci del Chietino, chiede, a causa del maltempo, il rinvio delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Chieti, fissate per l'8 gennaio: "Data l'ondata straordinaria di neve che ha colpito il territorio e coinvolto le popolazioni della provincia e che sta mettendo in ginocchio le città e le aree interne del Medio e Alto Sangro e del Vastese e Alto Vastese, - sottolineano i componenti della lista -chiediamo che le elezioni vengano spostate alla domenica successiva".

Da parte sua, Massimiliano Berghella, sindaco di Treglio e membro della stessa lista, sottolinea: "A causa del maltempo siamo in un momento di emergenza. In molti centri si registrano grandi criticità riguardo l'approvvigionamento elettrico e quello idrico. Alcuni paesi sono isolati. Le autostrade sono chiuse e impraticabili, con un pessimo lavoro da parte di Anas. Le strade provinciali sono spesso impercorribili. Gli unici mezzi - spartineve e spargisale – che si vedono in giro sono quelli messi a disposizione dai singoli Comuni. È una situazione anomala e i sindaci hanno ben altro da fare che pensare a preparare le elezioni. Debbono fronteggiare l'emergenza e risolvere i problemi dei cittadini. Sarebbe peraltro antidemocratico se metà degli amministratori e dei consiglieri non potesse, per queste ragioni, andare a votare".