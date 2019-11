Nella mattinata di oggi il generale di corpo d'armata Giorgio Toschi, comandante generale della Guardia di Finanza, si è recato presso il Comando provinciale di Chieti per rendere visita alle Fiamme gialle teatine. L’alto ufficiale, dopo la resa degli onori, è stato accolto dal generale di brigata Flavio Aniello – comandante regionale Abruzzo Guardia di Finanza di L’Aquila - e dal colonello Serafino Fiore, comandante provinciale, alla presenza delle principali autorità civili e militari locali, nonché dei comandanti di reparto e di una folta rappresentanza di militari in servizio ed in congedo delle sezioni Anfi di Chieti, Vasto e Lanciano.

"Nel corso dell’incontro - spiegano dal Comando provinciale - sono stati resi noti i risultati operativi conseguiti nel 2016 oltre ai principali servizi conclusi e/o in corso, nonché le strategie del Corpo in materia di polizia economica e finanziaria per il 2017, in ossequio alla direttiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che lo vede in una marcata proiezione investigativa, ricevendo precise funzioni in tema di contrasto non soltanto alle violazioni ed alle frodi fiscali, ma più in generale a tutte le diverse forme con cui si manifesta l’illegalità economico-finanziaria. Il comandante generale ha sottolineato l’importanza ed il ruolo che il Corpo riveste sempre più nell’attuale crisi economica che attanaglia il Paese, invitando e sottolineando la necessità di una sempre maggiore attenzione, sensibilità e comprensione nei confronti dei contribuenti con i quali le Fiamme gialle vengono quotidianamente in contatto nelle varie attività di controllo. La presenza di una così alta carica dello Stato di origine teatina, unitamente alla presenza del vice presidente del CSM – Giovanni Legnini - rappresenta una speciale novità e lustro per la cittadinanza di Chieti".

"Il generale Giorgio Toschi ha speso parole di elogio per l’evento organizzato dal Comando provinciale di Chieti, la Befana in giallo verde, con l’intento di regalare ai figli dei finanzieri un momento di gioia con il loro papà finanziere. Nel corso della manifestazione, che si terrà nel pomeriggio presso l’Auditorium della Chiesa di San Francesco Caracciolo al Tricalle di Chieti, sarà proietatto un filmino d’animazione che vede protagonista la mascotte delle Fiamme Gialle Finzy, seguirà uno spettacolo di prestigiazione del mago Carlotto, successivamente entreranno in gioco i Willclown di Pescara, afferente all’omonima associazione onlus (associazione di clown therapy, i cui membri dedicano il proprio tempo libero per regalare un sorriso ai bambini degenti presso i reparti di Pediatria e Trapianti dell’Ospedale Civile di Pescara) che intratterranno i bambini. A conferma della notoria attitudine delle Fiamme Gialle alla partecipazione di iniziative benefiche, al termine dell’evento saranno raccolti fondi per la stessa associazione".