È stato il teatro Tosti di Ortona ad ospitare la presentazione della stagione 2017 del team Nippo Vini Fantini che punta ad un ulteriore salto di qualità rispetto alla passata stagione su tre fronti: sportivo, tecnico e di sponsor. La squadra si è arricchita di nuovi atleti, il capitano aggiunto Julian Arredondo, Marco Canola, Ivan Santaromita, Koehi Uchima, Alan Marangoni, Hideto Nakane,Masakazu Ito, oltre ai neo professionisti Marino Kobayashi e Nicola Bagioli. Ci sarà un nuovo DS di esperienza internazionale come Valerio Tebaldi che affiancherà i DS del team, tutti confermati. Inoltre è già operativa una nuova struttura per la preparazione atletica, "Modus Vivendi" coordinata da Maurizio Mazzoleni.

A Ortona c'erano tutti i main sponsor del team, a cominciare da Hiromi Iwata, Presidente della NIPPO Corporation, arrivato dal Giappone per l’occasione e che sul palco ha tenuto un bellissimo discorso, con alcuni interventi molto significativi: "Questi due anni di lavoro sono stati importanti anche per aumentare visibilità della squadra in Giappone. Grazie a questo molte aziende giapponesi stanno pensando di investire nel ciclismo." Il presidente della NIPPO Corporation ha poi continuato con queste parole: "La Nippo Vini Fantini De Rosa è arrivata al terzo anno di attività. Per due anni consecutivi ha avuto l’onore di partecipare al Giro d’Italia, che per me è la corsa più importante del mondo, in quanto riesce a trasmettere tutta la passione che gli italiani hanno per il ciclismo".

Presente naturalmente anche Cristiano De Rosa, con il nuovo gioiello Protos 2017, emozionato dopo la video-intervista al papà Ugo, e il padrone di casa, Valentino Sciotti, CEO di Farnese Vini, che ha sottolineato quanto sia fiero di un progetto internazionale ma sopratutto differente e unico nell’approccio: “Negli ultimi due anni il progetto ha avuto l’evoluzione che più sognavo, con un team che ha come obiettivo primario i valori morali ed etici per essere un team ineccepibile sotto ogni punto di vista. Sono felice di aver contribuito alla nascita di questa realtà che ci ha consentito di avere oggi partner Giapponesi diventati veri amici con cui condividiamo la passione per questo bellissimo sport”

Un emozionato e determinato Francesco Pelosi, general manager che per il terzo anno guida il team Nippo Vini Fantini ha detto: “Crescere un progetto di ciclismo inedito, basato sulla fusione di due culture - Italiana e Giapponese - con nuovi metodi di lavoro e professionalità. Questo era il sogno NIPPO Vini Fantini e questo oggi è il mondo #OrangeBlue che prosegue per il terzo anno con gli stessi sponsor confermati che danno continuità al progetto e nuovi partner che lo rafforzano ulteriormente. Al nostro terzo anno, come primo Team per rappresentanza in Giappone, siamo pronti nel 2017 a compiere un ulteriore salto di qualità, puntando a diventare team Professional di riferimento nella TOP 15 in Europa e TOP 3 in Asia, con la fiducia di un’intera Nazione (il Giappone) che guarda all’Italia per apprendere e far migliorare le eccellenze atletiche Nipponiche per arrivare al meglio a Tokyo 2020. Per fare questo, tanti innesti di qualità, con duplice finalità: dal leader aggiunto e pienamenterecuperato Arredondo, a corridori d’esperienza e vincenti come Canola, ad altri strutturali per lavorare alle vittorie al miglioramento del mondo Giapponese: Uchima, Marangoni, Nakane, Santaromita, Ito, senza dimenticare che il 2017 sarà l’anno strategico dei nostri migliori talenti Italiani e Giapponesi, pronti al terzo anno a stupire e rinforzati con due scelte d’eccellenza, Nicola Bagioli e Marino Kobayashi".

Ecco quindi il Roster 2017 del team NIPPO Vini Fantini: Damiano Cunego (capitano), Julian Arredondo (capitano aggiunto), Marco Canola, Koehi Uchima, Alan Marangoni, Ivan Santaromita, Pierpaolo De Negri, Kazushige Kuboki, Masakazu Ito, Hideto Nakane, Alessandro Bisolti, Nicolas Marini, Eduard Grosu, Iuri Filosi, Giacomo Berlato, Yuma Koishi, Riccardo Stacchiotti, Marino Kobayashi, Nicola Bagioli