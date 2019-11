150mila euro al giorno di spesa presunta per un totale di 900mila euro all'11 gennaio, 70 ditte esterne reclutate, 2mila tonnellate di sale sparso e una spesa prevista per il perdurare delle condizioni meteo sfavorevoli di altre 500mila euro. Sono i numeri che fotografano l'impegno della Provincia di Chieti nell'emergenza neve appena conclusa e che potrebbe ripetersi a breve con il ritorno delle perturbazioni.

"Il territorio provinciale – ha spiegato Antonio Tamburrino, vicepresidente del'ente, a zonalocale.it – è stato suddiviso in 96 lotti secondo il piano neve. Le attività sono ancora in corso con l’impiego di circa 70 ditte esterne e 100 mezzi". Nei prossimi giorni si procederà allo spargimento di sale per disgelo, lo sgombero della neve nelle zone più colpite, il carico e l’allontanamento dei cumuli per l’allargamento delle corsie di marcia e delle aree di manovra. Inoltre si dovrà procedere al taglio e alle potature degli alberi caduti sotto il peso della neve e la riparazione dei manti stradali con la messa in opera di asfalto a freddo nelle buche che inevitabilmente si presenteranno a seguito dell’evento nevoso".

Notevole lo spiegamento di forze nell'Alto Vastese dopo le prime abbondanti nevicate. "Qui – recita un comunicato stampa della Provincia – sono state messe in gioco tutte le risorse a disposizione dell’ente, impegnando il personale con continuità fin dall’avvio dell’emergenza. Le operazioni hanno richiesto la collaborazione dei compartimenti Anas di Campobasso e L’Aquila che sono intervenuti con due turbine e i rispettivi operatori".

Sono stati 35 i cantonieri impiegati, praticamente tutti quelli a disposizione dell'ente. "Un numero insufficiente", ha commentato Tamburrino che ha individuato nelle poche risorse umane a disposizione la causa della presenza di mezzi per la neve rimasti inutilizzati durante l'emergenza sulla fondovalle Treste [LEGGI].

Il presidente Mario Pupillo e Tamburrino concludono così: “Ringraziamo tutti il personale tecnico provinciale per il grande sforzo profuso per attuare il Piano Neve, redatto e coordinato dal Dirigente Ing. Carlo Cristini, a fronte di un evento di eccezionale intensità che ha interessato l’intero territorio provinciale, dall’entroterra alla costa. Lo spirito di servizio e il senso di profonda responsabilità per la gestione delle strade ha prevalso e fatto superare la stanchezza di un lavoro quotidiano che impone di assumere decisioni immediate senza sosta, notte e giorno, dove non mancano tensioni determinate dalla straordinarietà dell’evento e dalle numerose segnalazioni cui far fronte in tempi brevi".

Nella tabella che segue si riportano in sintesi i dati relativi alle risorse impiegate nella gestione del Piano Neve provinciale fino all’11.01.2017 e la stima presunta delle ulteriore risorse economiche che si renderanno necessarie per il compimento delle operazioni in corso.

RELAZIONE ISTRUTTORIA PIANO NEVE GENNAIO 2017