Dopo il rinvio dovuto alle abbondanti nevicate della settimana scorsa, si sono svolte nella giornata di oggi le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio regionale. L'affluenza è stata del 70%, con le defezioni annunciate del Movimento 5 Stelle e di Fratelli d'Italia-An che non hanno partecipato alle votazioni.

Oltre all'affluenza, al momento l'unico dato certo è che Mario Pupillo rimarrà in carica per altri 4 anni, infatti le votazioni riguardavano esclusivamente la composizione del Consiglio regionale. Domattina ci sarà lo spoglio.

A contendersi i seggi in Consiglio, tre liste: Insieme per la Provincia, Provincia Unita e Obiettivo Provincia. In corsa per la prima, Fabio Adezio (Miglianico), Katia Baboro (Torrevecchia Teatina), Massimiliano Berghella (Treglio), Augusto Chieffo (Gissi), Consuelo Di Martino (Palombaro), Giovanni Di Rito (Rocca San Giovanni), Remo Fioriti (Tornareccio) e Luciano Marinucci (San Giovanni Teatino). Nella lista sono candidati anche quattro consiglieri comunali: Daniela Di Pietro (Pollutri), Nicola Giurastante (Vacri); Graziano Marino (Chieti), Gabriele Di Bucchianico (Lanciano). Per Provincia Unita Giovanni Di Stefano (Fresagrandinaria), Antonio Tamburrino (Montenerodomo), Tommaso Coletti (Ortona), ex presidente dell’ente dal 2004 al 2009, Chiara Zappalorto (Chieti) attuale segretario provinciale del Pd, Vincenzo Sputore (Vasto), Egisto Rossetti (Perano), Arturo Scopino (Montelapiano), Inka Zulli (Guardiagrele), Gianluca Palmieri (Rosello), Filomena Lucci (Carpineto Sinello), Pino Costantini (San Giovanni Teatino). Per Obiettivo Provincia, Nicola Scaricaciottoli (Paglieta), Tommaso Boschetti (Cupello), Tullio Bozzi (Gessopalena), Mario Calderone (Ari), Tommaso Cieri (Ortona), Mario De Lio (Chieti), Tonino Marcello (S. Salvo), Ercole Mecomonaco (Bucchianico), Felice Novello (Montazzoli), Tiberio Pierdomenico (Casalbordino), Andrea Ricotta (Casalanguida), Emiliano Vitale (Chieti).