Era fortunatamente vuoto il Lidl di Campetto di Penne (Pe) crollato questo pomeriggio sotto il peso della neve.

La struttura si è accartocciata su se stessa. L'azienda aveva già provveduto ad evacuarlo come spiega in una nota stampa: "Lidl Italia precisa che ha provveduto in via precauzionale a chiudere il punto vendita alle ore 12:00, assicurandosi che lo stesso venisse abbandonato da tutti i clienti e dipendenti”.

Diversi i crolli nella zona vestina causati da neve e vento. A Città Sant'Angelo è collassata la copertura della tribuna dello stadio.