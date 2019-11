Sale il numero dei morti causati dall'emergenza neve e dal terremoto: è stato infatti trovato il cadavere dell'uomo disperso a Ortolano, frazione di Campotosto, dopo essere stato travolto da una slavina a seguito del terremoto.

Inoltre, sono stati ritrovati i corpi anche dei due uomini dispersi da ieri a Poggio Umbricchio, frazione del comune montano di Crognaleto. Si tratta di Mattia Marinelli, 23 anni, ritrovato per primo, e il padre Claudio, di 50 anni. Il padre è stato ritrovato in una piccola scarpata, non lontano da dove è stato ritrovato il giovane. Padre e figlio si erano allontanati per comprare una pizza.