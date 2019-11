Questa mattina i carabinieri del comando provinciale di Chieti, in collaborazione con i carabinieri forestali del Gruppo di Chieti, hanno avviato le operazioni di rientro delle persone che, nei giorni scorsi, sono rimaste bloccate negli hotel di Passolanciano e Mammarosa, a causa delle abbondanti precipitazioni nevose che, in alcuni punti, hanno raggiunto i tre metri e mezzi. Tra loro c'erano 148 studenti di Atessa accompagnati dai professori.

I militari dell'arma, guidati dal colonnello Luciano Calabrò e coordinati dalla prefettura di Chieti, hanno raggiunto le località sciistiche, dove tutti i servizi delle strutture ricettive erano in funzione e non si sono verificate emergenze sanitarie. "L’Arma - spiega una nota del comando provinciale - ha dislocato in zona alcuni elicotteri pronti ad eventuali interventi in caso di emergenza.

Ad aprire la strada alla colonna dei mezzi sono state due turbine.