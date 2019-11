“L’Abruzzo già martoriato dal sisma del 2009, poi colpito dai terremoti dello scorso anno e dall’emergenza maltempo di questi giorni, eventi calamitosi che hanno accresciuto le già annose criticità presenti nell’assetto economico, sociale ed amministrativo del territorio, non può anche subire la chiusura dei quattro tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto rimasti aperti in regime di proroga fino al 2018”. A dirlo il coordinamento regionale di Noi Con Salvini Abruzzo che afferma quanto sarebbe grave privare la nostra regione di tutti questi importanti presidi di sicurezza e di legalità.

Per questi motivi il Movimento Noi Con Salvini Abruzzo, grazie all’azione politica dei coordinamenti cittadini di queste 4 realtà territoriali, guidati rispettivamente da Tiziano Genovesi per Avezzano, Nicola de Simone per Sulmona, Antonio Peschi per Lanciano e Angelo Paladino per Vasto, ha proposto di differire al 2020 il termine della chiusura di tribunali mediante un emendamento al decreto 1000 proroghe presentato dal senatore Paolo Arrigoni, coordinatore regionale del Movimento abruzzese.

“Con un arco di tempo maggiore sarà così possibile rivedere i criteri fissati dalla legge delega e formulare un nuovo piano organico che punti all’obiettivo di salvare almeno 2 dei 4 tribunali, uno per ciascuna delle province di Chieti e L’Aquila. - afferma il movimento - Il presidente D’Alfonso promuovendo l’incontro istituzionale dello scorso 17 dicembre aveva auspicato in merito l’impegno congiunto ed unanime con i sindaci interessati e le forze politiche presenti in Parlamento al fine di avviare un’interlocuzione efficace con il Governo. Sul punto dunque il Movimento Noi con Salvini è presente, determinato a fare la propria parte, e auspica che l’emendamento depositato dal senatore Arrigoni possa avere il sostegno di tutte le forze politiche a partire dal PD e dall’NCD che hanno in Abruzzo autorevoli rappresentanti”.