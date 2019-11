"Sono stati giorni pesanti e ancora lo sono in cui abbiamo affrontato in prima linea le avversità delle emergenze che si sono susseguite la neve, la prolungata interruzione della fornitura di energia elettrica, il terremoto, la tragedia di Rigopiano e poi la nota della Commissione Grandi Rischi che sta producendo allarme nella popolazione".

Così il presidente dell'Anci Abruzzo, Luciano Lapenna, che annuncia: "Come Anci Abruzzo abbiamo chiesto per tempo la dichiarazione di stato di calamità naturale e attivato il nostro nazionale per far sentire la nostra voce. Con la Commissione Protezione Civile di Anci Nazionale abbiamo deciso di avere un momento di confronto a Teramo presso la Sala del Consiglio della Provincia di Teramo per il giorno Venerdi 27 gennaio alle ore 10 per tenervi un'assemblea dei sindaci d’Abruzzo. Parteciperanno il sindaco di Siena Bruno Valentini, coordinatore della Protezione Civile dell’Anci e Antonio Ragonesi, responsabile nazionale della stessa Area".