Colpo di scena nel campionato di Eccellenza. La capolista Francavilla Calcio ha esonerato il proprio allenatore Fabio Montani dopo la vittoria in casa contro l'Alba Adriatica.

Per i tifosi giallorossi è un fulmine a ciel sereno sul quale non emergono particolari dettagli. Questo lo scarno comunicato diffuso dalla società sulla propria pagina ufficiale di Fb: "L’ASD Francavilla Calcio 1927 comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico Fabio Montani. A lui vanno i ringraziamenti per l’attività fin qui svolta, augurandogli il meglio per il futuro".

Il Francavilla domenica prossima è impegnato nella trasferta contro il Cupello di mister Di Francesco.