Si è rivolto direttamente ai parlamentari abruzzesi il presidente della Regione Luciano D'Alfonso, nell'incontro di ieri nel quale sono state illustrate le criticità relative ai danni che l'Abruzzo ha subito a causa del maltempo e del sisma delle scorse settimane. "Non è un momento neutro quello che sta vivendo l’Abruzzo" ha spiegato il presidente. "Ecco perché è necessario creare i presupposti per una posizione giuridica, istituzionale e politica che consenta di individuare con immediatezza lo strumento più adatto per il risarcimento dei danni diretti ed indiretti patiti dall’Abruzzo oltre ad una norma ad hoc che consenta il mantenimento e la ripresa degli investimenti economici".

Lo stesso D'Alfonso, alla presenza dei parlamentari abruzzesi, dei sindaci e del sottosegretario Federica Chiavaroli, ha ricordato: "Ho lanciato una proposta sui tavoli nazionali, sia a Palazzo Chigi che a livello di vertici del Ministero dell’Economia di un decreto ad hoc per fare in modo che in Abruzzo si attivi una norma che supporti chi fa attività economica ma anche chi, in ragione delle pesantissime avversità atmosferiche di rilievo epocale, ha avvertito una perdita di fiducia nella conduzione della propria attività economica. Ne parlerò anche domani con altissimi vertici dello Stato – ha annunciato il Presidente – per rappresentare la straordinaria particolarità della situazione che si è creata in Abruzzo alla luce dei danni misurabili ma anche di quelli non misurabili non solo in regione ma nell’intero Appennino centrale”