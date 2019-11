Predisposto anche quest’anno dal Comitato 10 Febbraio presieduto, in provincia di Chieti, da Marco di Michele Marisi, il calendario delle iniziative in occasione del Giorno del Ricordo vede nove amministrazioni comunali coinvolte. "Appuntamenti che si rinnovano - spiega di Michele Marisi - e nuovi Comuni che scelgono di affrontare quel doloroso pezzo di storia italiana, contribuiscono a costruire un ricordo condiviso di una tragedia del secondo dopoguerra che ha riguardato il Paese Italia, diffondendo soprattutto tra le giovani generazioni quel sentimento nazionale che non può venir fuori soltanto durante le partite di calcio. Quella dolorosa pagina di storia del nostro Stivale, racconta di nostri connazionali gettati nelle foibe dai partigiani di Tito e da quelli italiani per perseguire il folle obiettivo del maresciallo, di jugoslavizzazione delle terre italiane al confine orientale. Un disegno che ha portato a vere e proprie esecuzioni e il nostro Popolo a dover abbandonare la propria famiglia, la propria casa, la propria terra, rifugiandosi in quell’altra porzione di Italia che non sempre seppe accogliere i propri figli, la propria gente, gli Italiani, i propri connazionali, nel migliore dei modi".

Il programma delle manifestazioni:

Villalfonsina: giovedì 9 febbraio, ore 9:00, in Piazza Roma, celebrazione con autorità civili, militari, religiose ed associazioni. Interverranno Magda Rover, esule istriana e Marco di Michele Marisi, Responsabile provinciale del “Comitato 10 Febbraio”. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Villalfonsina e dalla Provincia di Chieti.

Casalbordino: giovedì 9 febbraio, ore 11:30, in Largo delle Foibe, nei pressi del Santuario Madonna dei Miracoli, celebrazione con autorità civili, militari, religiose ed associazioni. Interverranno Magda Rover, esule istriana e Marco di Michele Marisi, Responsabile provinciale del “Comitato 10 Febbraio”. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Casalbordino e dalla Provincia di Chieti.

Chieti: venerdì 10 febbraio, ore 11:00, in Via Amiterno, intitolazione Largo Martiri delle Foibe e celebrazione con autorità civili, militari, religiose ed associazioni. Interverranno Magda Rover, esule istriana e Marco di Michele Marisi, Responsabile provinciale del “Comitato 10 Febbraio”. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Chieti e dalla Provincia di Chieti.

Scerni: sabato 11 febbraio, ore 10:00, al Monumento ai Caduti in Piazza De Riseis, celebrazione con autorità civili, militari, religiose ed associazioni. Interverranno Magda Rover, esule istriana e Marco di Michele Marisi, Responsabile provinciale del “Comitato 10 Febbraio”. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Scerni e dalla Provincia di Chieti.

Pollutri: sabato 11 febbraio, ore 11:30, al Monumento ai Caduti in Piazza Giovanni Paolo I, celebrazione con autorità civili, militari, religiose ed associazioni. Interverranno Magda Rover, esule istriana e Marco di Michele Marisi, Responsabile provinciale del “Comitato 10 Febbraio”. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Pollutri e dalla Provincia di Chieti.

Rocca San Giovanni: lunedì 13 febbraio, ore 9:30, al Monumento ai Caduti in Viale Raffaele Paolucci, celebrazione con autorità civili, militari, religiose ed associazioni. Interverranno Magda Rover, esule istriana e Marco di Michele Marisi, Responsabile provinciale del “Comitato 10 Febbraio”. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Rocca San Giovanni e dalla Provincia di Chieti.

Fossacesia: lunedì 13 febbraio, ore 11:00, al Monumento ai Caduti in Piazza Alessandro Fantini, celebrazione con autorità civili, militari, religiose ed associazioni. Interverranno Magda Rover, esule istriana e Marco di Michele Marisi, Responsabile provinciale del “Comitato 10 Febbraio”. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Fossacesia e dalla Provincia di Chieti

Vasto, doppio appuntamento: martedì 14 febbraio, ore 9:00, al Monumento ai Caduti in Piazza Caprioli, celebrazione con autorità civili, militari, religiose ed associazioni. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Vasto e dalla Provincia di Chieti.

Martedì 14 febbraio, ore 18:00, presso la Cattedrale di San Giuseppe, Santa Messa con autorità civili, militari, religiose ed associazioni. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Vasto e dalla Provincia di Chieti.

San Salvo: mercoledì 15 febbraio, ore 11:30, al Monumento ai Caduti in Via Roma, celebrazione con autorità civili, militari, religiose ed associazioni. Interverranno Magda Rover, esule istriana e Marco di Michele Marisi, Responsabile provinciale del “Comitato 10 Febbraio”. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di San Salvo e dalla Provincia di Chieti.