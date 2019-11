Sarà il consigliere regionale Camillo D'Alessandro, delegato ai Trasporti, a presentare oggi il Piano regionale dei Trasporti e le prospettive per l'Abruzzo nell'incontro che fa parte del percorso formativo Economia del mare e valore della portualità – importanza della logistica e della intermodalità organizzato dall’Aspo – Azienda Speciale per i porti di Ortona e Vasto, organismo della Camera di Commercio di Chieti, il Polo Inoltra e l’Istituto Tecnologico per i Trasporti e la Logistica, con la collaborazione del Comune di Ortona, e sotto il coordinamento di Antonio Nervegna e la direzione di Euclide Di Pretoro. All'incontro saranno presenti Vincenzo D’Ottavio, sindaco del Comune di Ortona, Mario Miccoli, presidente dell’Aspo – Azienda Speciale della Ccia di Chieti per i Porti di Ortona e Vasto e Rodolfo Giampieri, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Adriatico Centrale.

"Con questo incontro - ha sottolineato il presidente Miccoli - confermiamo il ruolo del porto di Ortona al centro dell’asse strategico Tirreno-Adriatico. La presenza del presidente dell’Autorità Portuale presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Adriatico Centrale è sigillo di questo importante ruolo di Ortona e dell’Abruzzo".

Gli incontri successivi, ogni venerdì fino al 24 aprile, dalle ore 16 alle 18 all’Istituto Tecnologico di Ortona. L’evento conclusivo, con consegna dei diplomi, vedrà la partecipazione del presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso.