Originale e provocatoria protesta da parte di un imprenditore di Sulmona che, ieri mattina, si è presentato in Municipio con un torta per festeggiare un anno di giacenza della sua pratica negli uffici del IV settore. Protagonista della vicenda è Armando Pasquarelli, titolare della ditta Soave che un anno fa ha inaugurato una centrale idroelettrica ma, a causa delle solite complicazioni burocratiche, non ancora può iniziare la produzione di energia pulita.

"La torta non l'ho consegnata perché il responsabile dell'ufficio e il sindaco erano assenti - ha spiegato all'Ansa- ma resta la sostanza della mia iniziativa di sana provocazione per un Comune che riesce a bloccare anche iniziative sane e limpide come la mia".