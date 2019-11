C'erano anche il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio e Giorgio Sorial con i consiglieri regionali Sara Marcozzi, Riccardo Mercante, Pietro Smargiassi, Domenico Pettinari e Gianluca Ranieri per la presentazione della turbina spalaneve donata dal gruppo regionale al Servizio emergenze di Protezione civile della Regione Abruzzo.

"Le abbondanti nevicate dello scorso gennaio - hanno sottolineato i consiglieri regionali - hanno messo in luce tutte le fragilità di una regione che non ha mezzi e infrastrutture adeguate ad affrontare le emergenze climatiche, neanche quando queste sono ampiamente previste. La turbina, acquistata con una buona parte del fondo alimentato con il taglio dei nostri stipendi, sarà offerta dalla Regione alle quattro province in comodato d’uso gratuito. Riteniamo che l’Abruzzo abbia bisogno di amministratori che taglino gli sprechi, quelli veri, e si battano contro il consumo del suolo. Abbiamo bisogno di amministratori attenti alla manutenzione di strutture e impianti, che tendano a un modello energetico che guardi al futuro. Il nostro territorio non permette di lasciare nulla al caso: siamo ricchi di splendide montagne, ma queste sono popolate da migliaia di cittadini che abitano località difficilmente raggiungibili da mezzi ordinari in caso di emergenza".

"Ringrazio tutti i consiglieri regionali dell’Abruzzo, tutti gli uomini della Protezione Civile" ha sottolineato per l'occasione il vicepresidente Di Maio. "Noi dall’opposizione stiamo provando a fare atti di Governo, dateci l’opportunità di governare e quello che applichiamo noi lo possiamo fare a tutti gli altri con una legge. Qui, in Abruzzo, hanno investito in Microcredito nella prima fase e adesso in una turbina, quindi nella sicurezza per i cittadini. Io sono orgoglioso di questo, sono qui per testimoniare che noi non facciamo parole ma facciamo fatti, questa è l’idea di Governo, ora l’unica cosa che dobbiamo fare, sia a livello locale che nazionale, è chiedere di far esprimere di nuovo i cittadini nelle elezioni del Parlamento. Una maggioranza che è ispirata da valori come quello che testimoniamo ancora una volta oggi, all’interno del Parlamento può invertire la rotta".