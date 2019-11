Giovedi 23 febbraio il governatore Luciano D'Alfonso e il sottosegretario delegato alla Protezione civile Mario Mazzocca incontreranno il premier Paolo Gentiloni in merito alla richiesta di risarcimento danni diretti e indiretti causati dall’eccezionalità dell’emergenza neve, sisma e black out che ha colpito il 75-80% del territorio regionale.

A questo proposito, il sottosegretario Mazzocca invita gli enti locali ad accelerare la stima e la documentazione dei danni subiti poichè un primo dossier verrà consegnato a Gentiloni nel corso dell’incontro di giovedi prossimo.

lntanto, venerdi scorso D’Alfonso e Mazzocca hanno incontrato i sindaci dei 14 Comuni inseriti nel cratere definito a seguito della crisi sismica di agosto e ottobre 2016, i quali hanno chiesto al Governatore, vice commissario per la ricostruzione, di ottenere la proroga dello stato di emergenza per poter concludere le demolizioni delle strutture danneggiate e la messa in sicurezza di quelle non agibili.

Nel corso della riunione sono stati affrontati anche i temi relativi sia alla conclusione della redazione dei piani delle opere pubbliche danneggiate sia all’estensione delle garanzie del cratere ai Comuni dell’area omogenea della Valle Siciliana e a quelli danneggiati dall’ondata di maltempo di gennaio.