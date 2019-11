Un originale nascondiglio per la cocaina: le rotoballe di fieno in un campo agricolo di Monticchio, frazione di L'Aquila. A scoprirlo è stato il Nucleo Operativo e Radiomobile dell'Aquila insieme ai colleghi di Tornimparte che hanno arrestato con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 30enne aquilano; l'uomo ora si trova ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

I carabinieri erano intervenuti inizialmente per sedare una lite tra il 30enne e la moglie. È stato il suo stato di alterazione a insospettire le forze dell'ordine che hanno deciso di perquisire l'abitazione scoprendo 27 grammi di cocaina suddivisi in dosi pronte per lo spaccio. Dal controllo del vicino campo agricolo, poi, è stato rinvenuto altro stupefacente celato nelle rotoballe.