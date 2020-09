È stato fermato per un normale controllo dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ortona sulla statale 16, all’altezza della stazione ferroviaria di Tollo, a bordo della sua autovettura, G.C., 53enne originario di Canosa Sannita già noto alle forze dell'ordine. L'uomo ha mostrato subito segni di nervosismo che hanno insospettito i Carabinieri che, pertanto, hanno deciso di sottoporre a perquisizione il veicolo e il suo conducente.

"Da una tasca dei pantaloni dell’uomo - spiegano dal Comando provinciale - è saltata immediatamente fuori una dose di cocaina. A quel punto, i militari hanno deciso di estendere la perquisizione anche all’abitazione di residenza dell’uomo dove, in un armadio della camera da letto e in un mobile della cantina, sono state rinvenute tre confezioni di cellophane contenenti altri 80 grammi complessivi di cocaina, nonché un bilancino di precisione. Pertanto, per G.C. sono scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto che si terrà lunedì prossimo".