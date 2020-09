Tornano a far sentire la loro voce e a dire no all’accoglienza dei migranti nei loro territori a quasi due mesi dall’emergenza neve e maltempo che ha segnato l’Abruzzo (QUI l’articolo). Sono i sindaci di Gamberale, Maurizio Bucci; Casalanguida, Luca Conti; San Salvo, Tiziana Magnacca; Paglieta, Nicola Scaricaciottoli; Orsogna, Fabrizio Montepara; Villalfonsina, Mimmo Budano; Perano, Gianni Bellisario; Borrello, Giovanni Di Nunzio; Montazzoli, Felice Novello.

“Saremo presenti a Roma, alla manifestazione con i sindaci del teramano di giovedì 2 marzo, - si legge in una nota dei sindaci - perché vogliamo far sentire e portare in piazza e nei palazzi della politica la voce dei nostri amministrati e le vere problematiche dei nostri territori. Il Governo non può continuare a convocarci attraverso il Prefetto per parlare di migranti e poi non farci sentire la sua vicinanza per i problemi che riguardano i nostri cittadini”.

Per questo annunciano di continuare a rifiutare gli inviti per parlare delle strutture per i migranti fino a quando non si discuterà anche, “prima e soprattutto dei nostri territori, che sono stati messi in ginocchio dalla calamità meteorologica dello scorso gennaio, - conclude la nota - e a cui il Governo non ha ancora dato alcuna risposta”.