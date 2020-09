Erano tranquillamente a passeggio in centro, ma quando hanno notato dietro di loro una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Chieti in servizio perlustrativo hanno cercato di disfarsi di una busta della spesa, lanciandola dalla ringhiera che dà sulle Terme Romane. I carabinieri, insospettiti dal comportamento, hanno bloccato i tre e recuperato la busto, scoprendo al suo interno tre panetti da 65 grammi di droga e altri 52 grammi già suddivisi in dosi. Sul "mercato" la droga avrebbe fruttato circa 2500 euro.

I tre cittadini rumeni, due dei quali già noti alle forze dell'ordine, sono stati posti in stato di arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti su disposizione del pm, Dott.ssa Marika Ponziani che ha coordinato le operazioni, e condotti nel carcere di Chieti, in attesa di giudizio. Si tratta di Alexandru Grigore, di 25 anni, Constantin Deszi, di 33 anni, e Vasile Sebastian Grigore, di 23 anni.