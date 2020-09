Debutta questa sera, 8 marzo ore 21, nella prestigiosa cornice del Teatro Marrucino di Chieti "Si Tratta di... Noi". Spettacolo teatrale che vede protagoniste le ragazze dei centri di accoglienza nel Chietino del Consorzio Matrix. Ragazze provenienti dalla Nigeria che vogliono raccontarsi mettendo in scena il loro punto di vista sulla tratta umana. Fenomeno che hanno visto direttamente coi loro occhi e che appare lontano dalla cultura occidentale. "Si Tratta di... Noi" ha così la peculiarità di far vivere al pubblico le emozioni altalenanti vissute durante il percorso umano dell'emigrazione e poi dell'accoglienza ricevuta. Misurarsi con il palcoscenico diviene un atto di integrazione, cercando quella confidenza e quell'empatia nello spettatore che altre forme di comunicazione sull'argomento non restituirebbero. Stefania Pascali ha cucito addosso a queste storie il testo teatrale che interpreterà lei stessa, con la regia di Luigi Cilli.

Lo spettacolo è prodotto dal Consorzio Matrix con il Patrocinio della Prefettura di Chieti e del Comune di Chieti. Ingresso libero.

Regia di Luigi Cilli

Scritto e interpretato da Stefania Pascali

con le Ragazze dei Centri di Accoglienza

e con Issaka Ojo

Musiche di Luca Raimondi e Francis Akhakienlen

Scenografia Valentina Di Petta e Carolina Longobardi

Costumi di Giovanna Lattanzio, Sabrina Masciulli e Antonietta Capitanio

Coreografie di Brenda Pagano

Teaser di Vincenzo Scardapane

Audio/Luci Alessandra Sciamanna e Francesco Apolloni PIMS

Organizzazione Christian Valentino