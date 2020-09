Sono tre gli indagati per l'incendio doloso di due auto del presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Tre giovani tra i 20 e i 27 anni sono accusati di aver appiccato il fuoco nella notte tra il 6 e il 7 febbraio scorso, alle macchine, parcheggiate sotto l'abitazione del patron della squadra di calcio.

Gli agenti della Digos, agli ordini del vice questore aggiunto Leila Di Giulio, hanno perquisito le abitazioni dei treindagati, due dei quali appartenenti al tiro non organizzato del Pescara Calcio, mentre il terzo, in passato, è stato coinvolto in un'inchiesta su episodi legati all'estrema destra.

Sequestrati capi d'abbigliamento, che corrisponderebbero a quelli visibili nelle immagini della videosorveglianza. Le indagini, coordinate dal pm Nirvana Di Serio, proseguono per identificare altri due