Dopo le due date di Roccascalegna e Crecchio, il 17 aprile, a Pqsquetta, torna Arrostiland, la festa più abruzzese che ci sia.

Per questa terza edizione a spuntarla è stata già da qualche mese la comunità vestina di Montebello di Bertona battendo quella di Atessa che fino all'ultimo ha lottato per ospitare la divertente manifestazione organizzata dalla community della popolare pagina facebook Abbruzzo di Morris (QUI la nostra intervista).

Come per Roccascalegna e Crecchio, anche a Montebello l'imperativo sarà quello di divertirsi tutto il giorno in allegra compagnia e totale sicurezza, intanto però la zona è balzata tristemente agli onori delle cronache internazionali a causa dell'immane tragedia che ha colpito l'albergo di Rigopiano nel mese di gennaio.



Emanuele Pavone, vicesindaco di Montebello di Bertona, infatti dice: "Una manifestazione fortemente voluta e adesso attesa dalla nostra comunità che ha già partecipato in massa ai due precedenti appuntamenti constatando quanto sia sano e positivo ospitare un evento del genere. Tante le iniziative e le sorprese per tutta la giornata, sia per le greggi che accorreranno da tutta Italia secondo le bizzarre regole di Morris, ma anche per i tanti curiosi che vorranno semplicemente venire a trascorrere qualche ora in spensieratezza in una giornata di festa. - continua Pavone - Naturalmente forte sarà il pensiero a quanto successo lo scorso gennaio su al Rigopiano e ci stiamo già attivando per dei momenti di ricordo e omaggio della tragedia."

Gli abruzzesi e gli arrosticini quindi tornano a casa, è vero infatti che uno dei primi insediamenti umani della nostra regione ci sia stato proprio a Montebello di Bertona da cui l'età bertoniana del paleolitico superiore. Ma è altrettanto vero che il prodotto più famoso ed amato nella nostra terra - l'arrosticino - sia stato inventato all'ombra del Voltigno tra Villa Celiera, Farindola, Civitella Casanova e proprio Montebello di Bertona. Fu concepito come una sorta di moneta alternativa con cui i pastori una volta scesi a valle potevano pagare gli alimenti o le cose di cui aveva bisogno durante l'alpeggio.

Appuntamento per tutti il 17 aprile a Montebello di Bertona con "il primo rave moderno made in Abbruzzo" ma anche con visite guidate al borgo e al sito archeologico, un trekking fin su al voltigno partendo dal centro del paese, il concerto della storica band 99 Cosse ma soprattutto tanti, tantissimi, arrosticini!

Per informazioni e iscrizioni delle greggi: abbruzzodimorris@aol.com