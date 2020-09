"Sono state date ai balneatori delle illusioni attraverso proroghe che poi non hanno retto a livello europeo. Conosciamo la sentenza della Corte di Giustizia e, per questo, nel decreto Enti locali, abbiamo approvato un emendamento che mette in sicurezza, fino alla disciplina organica della materia, le concessioni prorogate".

Il ministro degli Affari regionali e delle Autonomie, Enrico Costa, rassicura i balneatori. Lo fa intervenendo a Pescara alla tavola rotonda sul tema Delega di riordino delle concessioni demaniali, un'occasione da cogliere per il futuro delle imprese balneari, che si è svolta ieri nella giornata conclusiva del Saral Food.

"In merito alle problematiche dei balneatori sulla legge Bolkestein e sulle varie proroghe - ha detto Costa - abbiamo adottato un disegno di legge delega che sarà esaminato in Commissione dalla Camera". Ora, ha aggiunto il ministro, "diventa fondamentale un cambio di passo che tenga in considerazione gli sforzi e i sacrifici e gli investimenti fatti dalle imprese, spesso piccole e molto spesso familiari".