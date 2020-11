Anche il giornale brittanico The Independent, con un articolo firmato dalla giornalista Lisa Fogarty [LEGGI], racconta di un Abruzzo che vuole rialzarsi dopo i mesi che hanno segnato profondamente la nostra regione. Immagini, tra cui anche qualche scatto della Riserva di Punta Aderci [GUARDA], e suggestive descrizioni per quella che viene definita come "La spettacolare regione d'Italia di cui probabilmente non hai mai sentito parlare".

Nell'articolo la giornalista britannica racconta di Uno spot per l'Abruzzo, [la pagina facebook - CLICCA QUI] iniziativa lanciata dal film maker Walter Nanni insieme ad altri autori registi, produttori, tecnici, creativi e artisti abruzzesi, per far tornare a parlare (o iniziare a farlo) della regione per le sue bellezze e non pià solo per i disastri che l'hanno colpita. L'obiettivo è quello di rilanciare l'immagine della regione, promuovendone, attraverso la collaborazione di professionisti del settore, le antiche bellezze con tutto ciò che un turista può desiderare.

E l'attenzione dell'Independent, che ha messo ben in evidenza nello spazio 'viaggi' l'articolo accompagnato dalla bella immagine di Rocca Calascio, non può che contribuire ad accendere una luce su questa iniziativa che vuole dare una mano alla nostra regione.