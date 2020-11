"Il muro di neve - Il fuoco del nostro amore" è il titolo scelto per l'iniziativa che si svolgerà domani a Farindola per ricordare le vittime dell'Hotel Rigopiano. Dopo essere stati per la prima volta nel luogo della tragedia quindici giorni fa [LEGGI], i familiari delle 29 persone che hanno perso la vita sotto le macerie dell'hotel travolto dalla valanga di neve saranno di nuovo in quei luoghi, a due mesi di distanza dalla tragedia.

Domani, sabato 18 marzo, alle 13 ci sarà il ritrovo presso il Campo Sportivo "Paolo delle Monache" di Farindola, dove un bus navetta accompagnerà i partecipanti fino al largo "stella alpina", luogo di partenza del corteo. Alle 15 ci sarà la partenza del corteo che raggiungerà la località Rigopiano. Qui alle 16 verrà celebrata una santa messa in memoria delle vittime. Poi verrà deposto un omaggio floreale nei pressi dell'insegna dell'albergo (previa autorizzazione degli organi competenti) o nei pressi del limite della zona invalicabile.