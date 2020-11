Fiori bianchi per ognuna delle oltre 300 persone che si sono raccolte qui, sulla provinciale che da Penne porta all'hotel Rigopiano."Uniti nello stesso dolore", "I nostri angeli meritano giustizia. Noi la chiediamo per loro", è scritto sugli striscioni, dietro i quali camminano i familiari delle vittime della valanga inesorabile e silenziosa che il 18 gennaio ha travolto, sotto il suo peso di 120mila tonnellate, l'albergo e spezzato 29 vite.

Con in testa il gonfalone verde del Comune di Farindola, il serpentone composto da familiari, sindaci e cittadini che vogliono partecipare sfila lentamente sulla striscia d'asfalto, alternando momenti di silenzio alle preghiere di monsignor Tommaso Valentinetti, vescovo di Pescara-Penne. Per il Comune di Vasto, il vicesindaco Paola Cianci rappresenta la vicinanza dei vastesi ai familiari di Jessica Tinari. E' una celebrazione eucaristica a concludere, al limite della zona invalicabile, la commemorazione per le vittime di Rigopiano.

I fiori bianchi sono il simbolo della purezza delle loro anime. Le fiaccole rappresentano il sentimento di coloro che li ameranno sempre.

Il silenzio è il ricordo di loro:

Jessica Tinari

Marco Tanda

Tobia Foresta

Bianca Iudicone

Stefano Feniello

Marina Serraiocco

Domenico Di Michelangelo

Piero Di Pietro

Rosa Barbara Nobilio

Sebastiano Di Carlo

Nadia Acconciamessa

Sara Angelozzi

Claudio Baldini

Luciano Caporale

Silvana Angelucci

Marco Vagnarelli

Paola Tomassini

Linda Salzetta

Alessandro Giancaterino

Cecilia Martella

Emanuele Bonifazi

Luana Biferi

Marinella Colangeli

Alessandro Riccetti

Ilaria Di Biase

Roberto Del Rosso

Gabriele D'Angelo

Dame Faye

Valentina Cicioni