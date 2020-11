Una donna di 59 anni è morta ieri sera in un tragico incidente lungo il tratto abruzzese dell'autostrada A14. Raffaella De Prisco, originaria di Termoli ma residente a Osimo, secondo quando riferito dall'Ansa stava viaggiando a bordo della vettura guidata dal figlio quando, per cause in via d'accertamento, il veicolo ha interrotto la sua marcia sulla corsia di sorpasso nel tratto in salita a tre chilometri dal casello di Città Sant'Angelo. La donna è scesa dall'automobile mentre sopraggiungeva un'altra autovettura che l'ha centrata in pieno. Dopo un volo di diversi metri la 59enne è ricaduta terra perdendo la vita.

Un'auto non è riuscita a fermarsi in tempo ed è finita contro la vettura ferma sulla corsia di sorpasso, feriti i due occupanti, nonno e nipote residenti nella provincia di Teramo. Coinvolti nell'incidente anche un mezzo pesante ed altre autovetture. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia autostradale ed il personale di Autostrade. Il traffico ha subito molti rallentamenti nel corso della serata.