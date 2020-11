Si svolgerà nel prossimo fine settimana il WordlWide InstaMeet, appuntamento mondiale delle comunità di Instagramers che, in tantissimi luoghi del pianeta, si ritroveranno per dar vita ad un appuntamento per "incontrarsi, esplorare e scoprire insieme un luogo da fotografare e condividere sui principali social network".

Per il primo Instawalk d'Abruzzo del 2017 le community di Igers Abruzzo e in particolare quella di Igers L'Aquila, hanno lanciato l'invito del #WWIM15 per una "passeggiata fotografica alla scoperta di una delle perle d’Abruzzo: Tagliacozzo, il borgo nato dalle rocce, con i suoi due millenni di storia, è uno dei membri del prestigioso Club dei Borghi più belli d’Italia.

La passeggiata - spiegano gli organizzatori - si snoderà per l’intera mattina tra vie, vicoli e piazze, regalando scorci imperdibili e suggestivi dell’antica città marsa ed avremo la fortuna di essere accompagnati dal primo cittadino, il sindaco Vincenzo Giovagnorio.



Save the date! L’appuntamento è previsto per domenica 26 marzo, alle ore 10:15, presso Piazza Duca degli Abruzzi".



Gli hashtag dell’evento sono #wwim15 #wwim15igersabruzzo #exploringTagliacozzo #igersLaquila

Contatti: @aailaar @akirazhong @igers_Laquila