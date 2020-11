E' morto Carlo Pace. E' stato sindaco di Pescara dal 1993 al 2004. Ingegnere ed ex professore universitario alla D'Annunzio, aveva 81 anni. Ha perso la vita dopo un incidente stradale avvenuto ieri, attorno alle 16, in via Silvio Pellico: l'ex primo cittadino è stato investito da una Peugeot 106, il cui conducente, un 65enne pescarese, ha subito lanciato l'allarme. Trasportato all'ospedale Santo Spirito, è stato ricoverato in Ortopedia con una prognosi di 40 giorni. In nottata, però, le sue condizioni si sono aggravate ed è spirato. La Procura ha aperto un'inchiesta per accertare

Il cordoglio del presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso: "La scomparsa di Carlo Pace mi addolora profondamente. Ho sempre avuto con lui un rapporto sincero e collaborativo, e i suoi esperti suggerimenti non mancavano mai in tema di infrastrutture, soprattutto se si parlava del porto di Pescara o dell’aeroporto d’Abruzzo. Trovavo spesso i suoi commenti ai miei post su Facebook ed erano sempre nutriti dall’acuta sagacia che tutti – amici e avversari politici – gli hanno sempre riconosciuto. Nei nove anni vissuti in qualità di sindaco di Pescara ha coltivato la visione della città veloce, dando saggia concretezza alla vocazione naturale del capoluogo come fulcro dell’area metropolitana. Carlo, mi mancheranno il tuo sorriso e i tuoi preziosi consigli. Che la terra ti sia lieve, e che la sofferenza dei tuoi familiari per una perdita così dolorosa e improvvisa possa essere mitigata dalla memoria riconoscente di tutta la tua comunità".