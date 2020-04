Domani, giovedì 25 maggio, la libreria Primo Moroni, in piazza Santa Caterina a Pescara, ospiterà la presentazione di Quando nascesti tu, stella lucente, Iguana Editrice, della giornalista e scrittrice Nadia Tarantini.

Alle 18.00 l'autrice dialogherà con Maristella Lippolis e Maria Rosaria La Morgia su quello che è descritto come "un romanzo visionario sulla potenza del corpo e della memoria". L'evento è organizzato dal Centro di Cultura delle donne Margaret Fuller.

Il libro. Sotto la Calotta, nel Continente Desertificato, vivono da quasi duecento anni i Sopravvissuti al Grande Disastro del 2157. Hanno avuto numerose ibernazioni per prolungare la loro esistenza rallentando l'invecchiamento. E ora un nuovo esperimento porterà i trentenni della prima generazione a guadagnare l'eternità, ma a prezzo di rinunciare al corpo, alla memoria, alle emozioni. Soltanto i loro circuiti cerebrali saranno innestati nei Cubi tecnologici, la nuova frontierà dell'umanità. Ecco però accadere l'imprevisto, nell'ultimo anno prima della Scelta: risorgono nei trentenni emozioni e memorie, si riaprono conflitti che parevano dimenticati. Una di loro, Marcela, entra il contatto con il Mondo sotterraneo, dove vivono coloro che hanno invece scelto di assecondare l'invecchiamento naturale, e a lei toccherà indagare sulle cause che hanno provocato il Grande Disastro. E tutto potrebbe rimettersi in discussione.