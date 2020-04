Franco Menna, commerciante storico nel settore abbigliamento a Vasto, è stato confermato presidente provinciale di Confesercenti Chieti, nel corso di una partecipata assemblea elettiva svoltasi nell’auditorium Filiberto Cianci della palazzina Confesercenti al Theate Center. Menna guiderà nel prossimo quadriennio un’associazione alla quale in provincia di Chieti aderiscono 2.622 micro e piccole imprese, fra le quali 1.344 negozi, 628 attività turistiche e pubblici esercizi, 317 artigiani, 181 società di servizi, 152 ditte operanti in altri settori. Menna sarà affiancato, nelle vesti di vicepresidente, da Maurizio Rapino, a lungo presidente comunale di Confesercenti a Francavilla al Mare.

"Alla politica chiediamo di dare finalmente risposte certe alle nostra categorie – ha esordito Menna – su temi come la pista ciclabile della via verde e il Parco nazionale della Costa dei Trabocchi, strategici per il turismo, e di regolamentare lo squilibrio fiscale che oggi avvantaggia solo i grandi gruppi che operano nella grande distribuzione e nel commercio elettronico".

All’Assemblea elettiva provinciale, alla quale hanno partecipato l’assessore regionale Silvio Paolucci, il presidente della Provincia Mario Pupillo, il presidente della Camera di commercio Roberto Di Vincenzo e il presidente dell’Anci Abruzzo Luciano Lapenna, si è giunti dopo un percorso di 7 assemblee locali a Chieti, Francavilla al Mare, Ortona, Atessa, Lanciano, Vasto e San Salvo, che hanno rinnovato la quasi totalità dei direttivi territoriali e degli stessi presidenti di zona, generando un profondo rinnovamento anche nel Consiglio di presidenza provinciale. Cambio anche al vertice amministrativo dell’associazione: a Lido Legnini, divenuto un anno fa direttore regionale di Confesercenti, succede Simone Lembo, 42 anni, finora direttore delle sedi di Vasto e San Salvo, che guiderà una struttura tecnica composta di 25 dipendenti dislocati nelle 6 sedi.

"La sfida della mia generazione – ha detto Lembo – è quella di stare al fianco delle imprese ben oltre i servizi tradizionali, accompagnando gli associati nelle nuove dimensioni del mercato con una consulenza innovativa e completa. Sia nel mondo del turismo che del commercio, bisogna incentivare un radicale cambio di cultura d’impresa perché sono i consumatori a chiedercelo".



Sono 41 gli operatori eletti nella nuova presidenza provinciale. I negozianti di abbigliamento e accessori (riuniti nella sigla di settore Fismo) saranno rappresentati da Franco Menna, Gianluca Serafini, William De Rubeis, Nicoletta Astrologo, Mirco Spinelli, i pubblici esercizi (Fiepet) da Davide Di Nardo, Fabio Smargiassi, Mirta Pesa, Danilo D’Urbano, i balneari (Fiba) da Giuseppe Susi e Panfilo Tascione, i commercianti su aree pubblici (Anva) da Domenico Gualà, gli albergatori (Assohotel) Manuela Di Chiacchio, gli operatori del ricettivo extraalberghiero (Aigo) da Gianfranco Conti e Daniele Colantonio, le gioiellerie (Fiog) da Marina De Marco e Sterano Iarlori, i servizi da Alessandra Carulli e Vincenzo Angelucci, i rivenditori di articoli per la casa da Marco Di Florio. E ancora, gli agenti di commercio (Fiarc) da Giuseppe Gentile, i mediatori d’affari (Anama) da Maurizio Rapino e William La Caprara, la distribuzione alimentare (Fiesa) sarà rappresentata da Vinceslao Ruccolo, Stefania Tenace e Licia Scenna, i librai e cartolai (Sil) da Gianfranco Cesarone e Maria Carmela Pagnanelli, le ferramente da Tommaso Marra, i servizi di patronato (Itaco Epasa) da Rita D’Antonio. Nella presidenza anche il direttore regionale Lido Legnini, il direttore provinciale Simone Lembo, la presidente del Centro di assistenza tecnica Viviana Natale, il presidente del confidi Coopcredito Claudio Di Girolamo, il direttore di Confservizi Luca Esposito, Elio Fiorito e Bruno Natale, i responsabili sindacali di zona, ovvero Teresa De Camillis (Lanciano), Paola Piccinino (Ortona), Gennaro De Francesco (Val di Sangro), Dario Rosato (Chieti).