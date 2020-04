Un milione e 800 mila euro per i quattro porti abruzzesi: Pescara, Ortona, Vasto e Giulianova. Lo scopo del finanziamento è il "miglioramento delle infrastrutture, dei servizi, dell'illuminazione degli scali portuali e per le imprese di pesca che operano al loro interno", annuncia l'assessore regionale alla Pesca, Dino Pepe.

"Il fondo europeo per la pesca ha destinato per il periodo 2014-2020, 18 milioni di euro, ovvero quattro milioni in più rispetto alla contribuzione 2007-2013. Abbiamo già pubblicato in passato - ricorda Pepe - tre bandi, con il primo relativo ai gruppi di relazione costiera per tre milioni di euro, il bando sulla trasformazione del pescato, e ora è in corso la pubblicazione del bando relativo ai quattro porti abruzzesi".