"Prendo atto della decisione assunta dal Gup del Tribunale di Pescara di disporre il mio rinvio a giudizio nell'inchiesta inerente la vicenda Soget sulle presunte multe non pagate, e invece da me tutte puntualmente saldate prima dell'inizio dell'inchiesta". Così Lorenzo Sospiri, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, commenta la notizia del suo rinvio a giudizio nell'ambito dell'inchiesta Soget.

"Non ho però timore di dire che ritengo l'accusa a mio carico assolutamente immotivata: non sono io che mi sono attribuito una rateizzazione per il pagamento delle sanzioni, rateizzazione peraltro gravata da interessi e che, ancor più, non ho mai utilizzato, visto che ho deciso di saldare l'intero importo dovuto in un'unica soluzione, con more e interessi compresi, e molto prima che si parlasse dell'indagine. Attenderò, a questo punto, la prima udienza con grande serenità, ma anche - conclude Sospiri - con l'amarezza di dover ascoltare un'accusa che fatico a comprendere".