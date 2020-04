Dopo la decisione della Corte di Cassazione, che a dicembre ha confermato per l'ex governatore abruzzese Ottaviano Del Turco la condanna per induzione indebita, annullando quella relativa alla contestazione più grave, ovvero quella di associazione a delinquere, rimandando la questione in Corte di Appello, è stata fissata la data per il processo bis.

L'ex governatore dovrà comparire davanti alla Corte d'Appello di Perugia il 4 luglio prossimo, insieme a Lamberto Quarta, ex segretario generale della Giunta regionale, e Camillo Cesarone, ex capogruppo della Margherita.

La Corte d'Appello di Perugia dovrà eventualmente rivalutare anche le statuizioni civili di condanna per gli ex assessori Bernardo Mazzocca e Antonio Boschetti.