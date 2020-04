Sono 260mila 954 gli abruzzesi chiamati oggi a scegliere i nuovi sindaci e i consiglieri comunali.

Al voto in 50 dei 305 Comuni d'Abruzzo: 21 in provincia dell'Aquila, 20 in provincia di Chieti, 5 in provincia di Pescara e 4 in provincia di Teramo. Sono 6 i Comuni con oltre 15mila abitanti: L'Aquila, uno dei 4 capoluoghi di regione in cui si vota (gli altri sono Palermo, Genova e Catanzaro), e poi Avezzano, Spoltore, Ortona, San Salvo e Martinsicuro.

Seggi aperti fino alle 23.