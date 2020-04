Passaggio in Abruzzo oggi per Davide Nicola, allenatore del Crotone che ha conquistato all'ultima giornata la permanenza in serie A e che, per una scommessa lanciata quando i rossoblu erano dati da tutti per spacciati, pedalerà dalla città calabrese a Torino (per la precisione a Vigone). Un lungo viaggio a colpi di pedale che il tecnico piemontese sta affrontando insieme al cognato Paolo Boretto, al nipote Alessio Capello, ad Elmiro Trombino, dello staff tecnico del Crotone. Con loroa anche il responsabile della comunicazione della società calabrese, Alessio Masi, e il giornalista abruzzese di Sky, Enrico Giancarli, provetto ciclista, che sta raccontando questa intensa avventura. Questa mattina, dopo la partenza da Termoli la mini-carovana ha percorso tutta la Costa dei Trabocchi a buona andatura. Dopo una breve sosta a Vasto il gruppo guidato da Davide Nicola si è fermato per un meritato ristoro ad Ortona, prima di fare rotta verso Pescara. Qui c'è stato anche l'incontro con Stefano Giuliani, direttore sportivo del team Nippo Vini Fantini (che poi ha pedalato con il gruppo negli ultimi chilometri fino a Pescara) e Rocco Menna, fondatore del team ciclistico italo-nipponico con il 'cuore' in Abruzzo.

Prima di risalire in sella mister Nicola si è fermato per scambiare qualche battuta sulla salvezza del Crotone, sul senso di questo viaggio in bicicletta e per un messaggio di affetto verso gli abruzzesi e in particolare verso tutte le persone che soffrono a causa dei terremoti che hanno colpito il centro Italia.