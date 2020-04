Una visita ispettiva al reparto di Urologia dell'ospedale di Chieti e un'interrogazione in Consiglio regionale. Sono le iniziative di Pietro Smargiassi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, che lancia l'allarme: "Se un in reparto come quello di Chieti del primario Schips, che rappresenta un'eccellenza per l'Abruzzo, ci sono criticità, cosa accadrà a Vasto?".

"Capisco - dice Smargiassi - le preoccupazioni dei cittadini vastesi, che non fanno altro che confermare il punto di vista che il sottoscritto aveva palesato qualche giorno fa circa le criticità ed il destino di Urologia che, lo ribadisco, rappresenta un'eccellenza per la nostra azienda sanitaria locale. Purtroppo, però, sia i vertici della Asl Lanciano-Vasto-Chieti che il Governo regionale sembrano disinteressarsi al tema e, soprattutto, all'importanza che un reparto del genere riveste per i malati d'Abruzzo. E' evidente che questa situazione rappresenta un ulteriore passo verso il declino del nosocomio vastese che meriterebbe ben altre attenzioni dalle figure apicali della sanità provinciale e regionale. Ribadisco, comunque, che da parte mia non lascerò cadere nel vuoto le preoccupazioni e le accuse lanciate sul tema da associazioni o semplici cittadini perché, se l'Abruzzo vanta una equipe così valida, si deve capire perché i reparti non sono in grado di mantenere tali standard".