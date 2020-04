Senz'acqua 15 abitazioni di Pescara. Rubinetti chiusi in via Spartaco e via dei Marsi almeno fino a domani, venerdì 16 giugno, quando Asl e Aca pubblicheranno i risultati delle analisi sull'acqua potabile.

"Abbiamo ricevuto una nota dell'Aca circa la situazione della rete idrica di via Spartaco e via dei Marsi, dove erano stati avvertiti odori di cui si sta accertando natura e provenienza", spiega il vice sindaco e assessore alla Protezione civile, Antonio Blasioli. "Per tutelare la salute dei cittadini interessati dalla criticità, in tutto 15 abitazioni, martedì è stata firmata un'ordinanza sindacale che vieta gli usi potabili dell'acqua dei rubinetti. A seguito di sopralluogo svolto oggi da Asl e Aca, la Asl ha disposto un supplemento di analisi il cui responso sarà ufficializzato venerdì. Fino a quella data resta il divieto. Nel frattempo l'Aca sta provvedendo a distribuire bottiglie di acqua alle abitazioni interessate dal divieto, con cui potranno provvedere agli usi alimentari".